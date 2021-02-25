Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech досліджують ефективність введення третьої дози вакцини проти коронавірусу. Для цього у США проведуть випробування, під час якого людям введуть третю дозу препарату об’ємом 30 мг.

Ін’єкцію зроблять після того, як мине півроку-рік з моменту отримання другої дози. У дослідженні будуть брати участь 144 особи у двох вікових групах – 18-55 років та 65-85 років.

Стан здоров’я учасників оцінюватимуть під час отримання третьої дози, через тиждень та через місяць після щеплення.

– Ми не бачили жодних доказів того, що циркулюючі варіанти призводять до втрати захисту, що надається нашою вакциною. Однак ми вживаємо заходів, щоб діяти рішуче і бути готовими у випадку, якщо штам стане стійким до захисту, – сказав Альберт Бурла – головний виконавчий директор Pfizer.

Читайте Вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати у стандартних морозильних камерах

Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech

Нове дослідження, проведене в Ізраїлі, показало що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech складає 94%. Однак такого результату можна досягти за умови введення двох доз препарату.

До випробувань залучили близько 1,2 млн людей.

Джерело: Pfizer