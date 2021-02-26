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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

ЄС затвердить санкції проти Росії наступного тижня

Європейський Союз офіційно затвердить нові санкції проти Російської Федерації на наступному тижні.

ЄС затвердить санкції проти Росії наступного тижня

Зокрема санкції стосуватимуться вироку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу.

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– У понеділок Рада ЄС схвалила запровадження санкцій, і це рішення формалізують наступного тижня в рамках режиму санкції за порушення прав людини, – заявив він.

Водночас Шарль Мішель додав, що ЄС засуджує вирок Навальному і закликає Росію звільнити його.

Кілька днів тому Україна ввела санкції проти ще двох російських компаній ТОВ Інда-софт і ТОВ ІСС-Софт (Indusoft и ISS).

Згідно з санкційним рішенням РНБО і указом президента від 19 лютого, на три роки обом компаніям повністю заборонені торгові операції, транзит ресурсів, анулювання або призупинення ліцензій, припинення надання телекомпослуг, а також передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності та виведення капіталів за межі України.

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