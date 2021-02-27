Неудачи должны закалять, а не ломать – чиновница НАТО мотивировала участниц сообщества STEM is FEM

Директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйн пообщалась с участницами образовательного проекта STEM is FEM.

Представительница международной организации прочитала девушкам мотивирующую лекцию и ответила на вопросы аудитории.

Женщина отметила, что важно выбирать карьеру сознательно, не бояться выходить за пределы зоны комфорта и не бояться ошибок.

— Помните, Томас Эдисон изобрел лампочку с 1000-го раза. Это доказывает, что неудачи – лишь часть успеха. Успешные люди падают и встают. Неудачи должны не ломать, а учить искать новые подходы, ведь не существует правильного пути. Пробуйте, заблуждайтесь и идите дальше вперед. Будьте стойкими и терпеливыми и не забывайте быть благодарными за то, что имеете, – отметила Винета Кляйн.

Общение произошло во время бесплатного учебного модуля Computer science для украинских школьниц от благотворительной образовательной организации STEM is FEM.

В течение двух дней опытные специалистки из этой отрасли знакомили слушательниц с компьютерными науками – искусственным интеллектом, машинным обучением, data science. Традиционно в мероприятии участвовали мотивационные спикеркы.

— При подготовке к каждому модулю STEM is FEM особое внимание мы уделяем выступлениям мотивационных спикеров. Для нас важно, что проект поддерживают представительницы ведущих международных организаций, и у конкурсанток есть уникальная возможность услышать личные истории успеха, получить внимание со стороны женщин, которым удалось построить блестящую карьеру и реализовать свои амбиции. Такие примеры становятся ориентирами для дальнейшего развития молодежи, помогают подросткам верить в себя, – рассказал инициатор проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Кроме представительницы НАТО, вдохновляющий спич произнесла и советник Посольства Швеции в Киеве Катя Салсбек.

Дипломат поддержала слова Винеты Кляйн и рассказала о четырех правилах успешной жизни.

— Во-первых, прислушивайтесь к себе при выборе профессии, тогда вам будет легче преодолевать трудности. Во-вторых, будьте активными и учитесь вне формального образования – проходите дополнительные курсы, стажируйтесь, подрабатывайте – это ускорит ваше развитие. В-третьих – выберите правильного партнера по жизни, который будет разделять ваши домашние обязанности и заботы о детях, чтобы это не помешало вашей карьере. В-четвертых, всегда развивайте свой нетворкинг. Вы уже вовлечены в прекрасное STEM-сообщество, которое поможет вам преодолеть дискриминацию, и это замечательно. Я верю, в раю есть место для женщин, которые помогают другим женщинам, – отметила Катя Салсбек.

Отметим, STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный мотивировать украинских школьниц выбирать STEM-специальности для обучения и карьеры.

В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные образовательные мероприятия – учебные модули, вебинары, мастер-классы.

Сейчас проходит конкурс эссе от STEM is FEM о женщинах-ученых для девушек от 14 до 21 года.

Узнать больше об условиях конкурса и принять участие можно по ссылке.

Узнать больше о других событиях можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.