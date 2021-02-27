Невдачі мають гартувати, а не ламати – чиновниця НАТО мотивувала учасниць спільноти STEM is FEM

Директор Центру інформації та документації НАТО Вінета Кляйн поспілкувалася із учасницями освітнього проекту STEM is FEM.

Посадовиця міжнародної організації прочитала дівчатам мотивуючу лекцію та відповіла на запитання аудиторії.

Пані Кляйн зазначила, що важливо обирати кар’єру свідомо, не боятися виходити за межі зони комфорту та не боятися помилок.

– Пам’ятайте, Томас Едісон винайшов лампочку з 1000-го разу. Це доводить, що невдачі – це лише частина успіху. Успішні люди падають та встають. Невдачі мають не ламати, а вчити шукати нові підходи, адже не існує правильного шляху. Намагайтеся, помиляйтеся та ідіть далі уперед. Будьте стійкими та терплячими та не забувайте бути вдячними за те, що маєте, – наголосила пані Кляйн.

Спілкування відбулося під час безкоштовного навчального модулю Computer science для українських школярок від благодійної освітньої організації STEM is FEM.

Протягом двох днів досвідчені фахівчині з цієї галузі знайомили слухачок із комп’ютерними науками – штучним інтелектом, машинним навчанням, data science тощо. Традиційно в заході брали участь мотиваційні спікерки.

– При підготовці до кожного модулю STEM is FEM особливу увагу ми приділяємо виступам мотиваційних спікерок. Для нас важливо, що проєкт підтримують представниці провідних міжнародних організацій, та у конкурсанток є унікальна можливість почути особисті історії успіху, отримати увагу з боку жінок, яким вдалося побудувати блискавичну кар’єру та реалізувати свої амбіції. Такі приклади стають орієнтирами для подальшого розвитку молоді, допомагають підліткам повірити у себе, – розповів ініціатор проєкту STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Окрім представниці НАТО, надихаючий спіч мала також радниця у Посольстві Швеції в Києві Катя Салсбек.

Дипломатка підтримала слова пані Кляйн та розповіла про чотири правила успішного життя

– По-перше, дослухайтеся до себе при виборі професії, тоді вам буде легше долати труднощі. По-друге, будьте активними та навчайтеся поза формальною освітою – проходьте додаткові курси, стажуйтеся, підробляйте – це пришвидшить ваш розвиток. По-третє – оберіть правильного партнера по життю, який розділятиме ваші хатні обов’язки та піклування про дітей, аби це не завадило вашій кар’єрі. По-четверте, завжди розвивайте свій нетворкінг. Ви вже залучені у прекрасну STEM-спільноту, яка допоможе вам подолати дискримінацію, і це чудово. Я вірю, у раю є місце для жінок, які допомагають іншим жінкам, – зауважила пані Салсбек.

Зазначимо, STEM is FEM – соціальний освітній проект, покликаний мотивувати українських школярок обирати STEM-спеціальності.

В рамках проекту проводяться численні безкоштовні освітні заходи – навчальні модулі, вебінари, майстер-класи тощо.

Наразі триває конкурс есе від STEM is FEM про жінок-науковиць для дівчат віком від 14 до 21 року.

Дізнатися більше про умови конкурсу та взяти участь можна за посиланням.

Дізнатися більше про інші події можна на сайті проєкту або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.