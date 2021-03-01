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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Настоящий друг Украины: Зеленский поздравил Далю Грибаускайте с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-руководительницу Литвы Далю Грибаускайте с днем рождения.

Даля Грибаускайте

По словам главы государства, Даля Грибаускайте является настоящим другом Украины.

– Наша страна выдержала большие вызовы благодаря вашей поддержке. Ваша деятельность является примером способности защищать национальные интересы и поддерживать партнеров. С днем рождения! – написал в Twitter Владимир Зеленский.

Поддержка Украины Далей Грибаускайте

Грибаускайте стала первой женщиной-президентом Литвы. Также она первой была переизбрана на второй срок подряд.

Руководительница Литвы всегда поддерживала Украину. К 25-й годовщине независимости Украины в 2016 году она даже записала поздравление на украинском языке. Видео в поддержку Украины Далей Грибаускайте смотрите в материале Фактов ICTV.

20 мая 2019 года она приезжала в Украину на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Depositphotos

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