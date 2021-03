Президент України Володимир Зеленський привітав екс-очільницю Литви Далю Грибаускайте з днем народження.

За словами глави держави, Даля Грибаускайте є справжнім другом України.

.@Grybauskaite_LT is a true friend of #Ukraine. Our country withstood great challenges with your support. Your activity is an example of the ability to defend national interests and support partners. Happy Birthday! pic.twitter.com/weEVFK0JwY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2021