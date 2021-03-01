Президент України Володимир Зеленський привітав екс-очільницю Литви Далю Грибаускайте з днем народження.

За словами глави держави, Даля Грибаускайте є справжнім другом України.

– Наша країна витримала значні виклики за вашої підтримки. Ваша діяльність є прикладом здатності захищати національні інтереси та підтримувати партнерів. Із днем народження! – написав у Twitter Володимир Зеленський.

.@Grybauskaite_LT is a true friend of #Ukraine. Our country withstood great challenges with your support. Your activity is an example of the ability to defend national interests and support partners. Happy Birthday! pic.twitter.com/weEVFK0JwY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2021

Підтримка України Далею Грибаускайте

Даля Грибаускайте стала першою жінкою-президентом Литви. Також вона першою була переобрана на другий термін поспіль.

Очільниця Литви завжди підтримувала Україну. До 25-ї річниці незалежності України в 2016 році вона навіть записала привітання українською мовою. Відео на підтримку України Далею Грибаускайте дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

20 травня 2019 року вона приїжджала до України на інавгурацію президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Володимир Зеленський