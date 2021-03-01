США могу ввести санкции против России за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального уже на этой недели.

Администрация президента США Джо Байдена готовит ограничительные меры, информирует CNN, ссылаясь на два собственных источника.

При этом введение санкций будет согласовано с Европейским Союзом. Они будут синхронными с ЕС.

Какие меры утвердят против РФ, источники пока не уточняют.

Это будут первые меры, которые ввели США против России при президентстве Джо Байдена.

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Санкции против России

В конце февраля в ЕС заявляли, что готовы утвердить санкции против России в первую неделю марта.

Поводом введения ограничительных мер стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

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