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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

США могут ввести санкции против России уже на этой недели – CNN

США могу ввести санкции против России за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального уже на этой недели.

Санкції проти РФ

Администрация президента США Джо Байдена готовит ограничительные меры, информирует CNN, ссылаясь на два собственных источника.

При этом введение санкций будет согласовано с Европейским Союзом. Они будут синхронными с ЕС.

Какие меры утвердят против РФ, источники пока не уточняют.

Это будут первые меры, которые ввели США против России при президентстве Джо Байдена.

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Санкции против России

В конце февраля в ЕС заявляли, что готовы утвердить санкции против России в первую неделю марта.

Поводом введения ограничительных мер стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

Подробнее о введении санкций против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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