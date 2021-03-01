Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет создавать новую политическую партию.

Об этом он сказал во время своего визита в штате Флорида.

— У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде, — отметил Трамп.

Он уверен, что республиканцы на предстоящих выборах будут едины, как никогда.

Выборы в США 2024

Дональд Трамп не исключает возможности, что в третий раз может выдвигаться кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Трамп также добавил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США.