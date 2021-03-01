Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет создавать новую политическую партию.
Об этом он сказал во время своего визита в штате Флорида.
— У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде, — отметил Трамп.
Он уверен, что республиканцы на предстоящих выборах будут едины, как никогда.
Выборы в США 2024
Дональд Трамп не исключает возможности, что в третий раз может выдвигаться кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.
Трамп также добавил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США.