Дональд Трамп не исключает возможности, что в третий раз может выдвигаться кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Об этом бывший глава Белого дома сказал во время своего выступления во Флориде.

Дональд Трамп уверяет, что сможет одержать победу на выборах и в третий раз.

— Я даже могу решить победить их третий раз, — сказал президент, намекнув о возможном возвращении в большую политику.

Трамп также добавил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США.

Он завершил свое выступление, попросив сторонников внести свой вклад в его комитеты по политическим действиям, поскольку он намекнул о своих планах на будущее.

Палата представителей США дважды отозвала импичмент Трампу с 10 голосами республиканцев, а затем его оправдал Сенат США с семью сенаторами Республиканской партии.

Впервые в США процедура импичмента в отношении президента страны дважды в течение каденции рассматривалась в Сенате, однако не нашла поддержки у сенаторов.