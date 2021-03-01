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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Трамп заявил, что может выдвигаться на пост президента США в третий раз

Дональд Трамп не исключает возможности, что в третий раз может выдвигаться кандидатом в президенты США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Дональд Трамп

Об этом бывший глава Белого дома сказал во время своего выступления во Флориде.

Дональд Трамп уверяет, что сможет одержать победу на выборах и в третий раз.

— Я даже могу решить победить их третий раз, — сказал президент, намекнув о возможном возвращении в большую политику.

Трамп также добавил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США.

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Он завершил свое выступление, попросив сторонников внести свой вклад в его комитеты по политическим действиям, поскольку он намекнул о своих планах на будущее.

Палата представителей США дважды отозвала импичмент Трампу с 10 голосами республиканцев, а затем его оправдал Сенат США с семью сенаторами Республиканской партии.

Впервые в США процедура импичмента в отношении президента страны дважды в течение каденции рассматривалась в Сенате, однако не нашла поддержки у сенаторов.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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