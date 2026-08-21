Удары РФ по портовой инфраструктуре Одессы почти остановили морской экспорт украинского зерна в разгар жатвы. Из-за этого Украина может потерять миллиарды долларов.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Удары по портам Одессы: сколько может потерять Украина

До усиления российских атак порты Одессы обеспечивали около 90% морских поставок украинского зерна. Теперь, по данным Bloomberg, грузопоток фактически остановился как раз тогда, когда аграрии собирают новый урожай.

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Последствия уже выходят далеко за пределы портовой отрасли. Аграрная продукция обеспечивает более половины экспортной выручки Украины, поэтому проблемы с ее вывозом напрямую сказываются на всей экономике.

По оценке Национального банка Украины, из-за перебоев с экспортом страна может потерять до $2,5 млрд уже в этом году.

Oxford Economics оценивает потенциальные потери еще масштабнее. По прогнозу аналитиков, украинская экономика может потерять 1,8% ВВП в 2026 году и 2,1% в 2027 году.

Если же серьезные проблемы с экспортом затянутся, в 2027 году потери могут достичь 5,3% ВВП.

Особенно остро ситуацию ощущают украинские аграрии. Из-за невозможности нормально вывезти зерно они вынуждены либо оставлять урожай на хранении, либо продавать его по ценам, которые не покрывают затрат на производство.

Bloomberg приводит историю фермера из Херсонской области Равила Джамалли. После деоккупации он вернулся на свое хозяйство, разминировал поля и засеял около 800 гектаров пшеницей, ячменем и подсолнечником.

Теперь часть непроданного зерна приходится хранить в специальных пластиковых рукавах прямо на полях. При этом, по оценкам издания, украинские зернохранилища могут быть заполнены уже в начале ноября, если экспорт не возобновится.

Ситуация может ударить и по будущим урожаям. Части хозяйств придется брать новые кредиты, откладывать осеннюю посевную, сокращать площади или переходить на культуры с более поздними сроками посева.

По оценке Министерства аграрной политики, экспорт украинской пшеницы в сезоне 2026–2027 годов из-за проблем с портами может сократиться с прогнозируемых 17,6 млн тонн до 8,3 млн тонн.

Украина пытается перенаправить грузы на железнодорожные маршруты через западную границу и дунайские порты. Однако их пропускная способность меньше, они стоят дороже, а перевозки по Дунаю дополнительно затрудняются из-за низкого уровня воды.

Напомним, что одна из последних атак на портовую инфраструктуру Одесской области произошла 17 августа.

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района. В результате удара возникли пожары и было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали четверо человек. Троих из них госпитализировали, один пострадавший находился в тяжелом состоянии.

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