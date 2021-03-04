В Германии разрешили вакцину AstraZeneca для людей 65+

Вакцину от коронавируса компании-производителя AstraZeneca рекомендовали в Германии для людей, старше 65 лет.

Такое решение приняла Прививочная комиссия Stiko при Институте Роберта Коха.

Сначала вакцину шведско-британского производителя Covid-препарата рекомендовали только для людей в возрасте от 18 до 65 лет. Ученые считали, что в старших группах вакцина не действует. Однако сейчас рекомендации изменились.

В исследованиях ученых из Британии и Бельгии уже есть официальные данные, подтверждающие ее эффективность и для пожилых людей. Кроме того, результаты вакцинации в других странах показали, что препарат работает уже после первой дозы.

Также изменили рекомендованный интервал между двумя дозами вакцины AstraZeneca с 6 до 12 недель.

Ученые считают, что такое решение может значительно ускорить прививочную кампанию, ведь именно препарат этого производителя доступен в большом количестве.

Недавно люди начали отказываться от препарата AstraZeneca из-за сомнений в его эффективности и опасения относительно побочных реакций.

В то же время ученые начали уверять, что AstraZeneca на самом деле качественная и эффективная и ее безопасно использовать.

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Источник: Spiegel Online