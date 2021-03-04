У Німеччині дозволили вакцину AstraZeneca для людей 65+

Вакцину від коронавірусу компанії-виробника AstraZeneca рекомендували в Німеччині для людей, старших 65 років.

Таке рішення ухвалила Вакцинаційна комісія Stiko при Інституті Роберта Коха.

Спершу вакцину шведсько-британського виробника Covid-препарату рекомендували тільки для людей віком від 18 до 65 років. Науковці вважали, що у старших групах вакцина не діє. Однак зараз рекомендації змінилися.

У дослідженнях вчених із Британії і Бельгії вже є офіційні дані, що підтверджують її ефективність і для старших людей. Окрім того, результати вакцинації в інших країнах показали, що препарат працює вже після першої дози.

Також змінили рекомендований інтервал між двома дозами вакцини AstraZeneca з 6 до 12 тижнів.

Вчені вважають, що таке рішення може значно прискорити вакцинаційну кампанію, адже саме препарат цього виробника доступний у найбільшій кількості.

Нещодавно люди почали відмовлятися від препарату AstraZeneca через сумніви у його ефективності та побоювання щодо побічних реакцій.

Водночас науковці почали запевняти, що AstraZeneca насправді якісна та ефективна і її безпечно використовувати.

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Джерело: Spiegel Online