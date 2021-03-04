Вакцини Pfizer та AstraZeneca є ефективними для літніх людей – дослідження

Вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech та AstraZeneca є ефективними для імунізації людей старше 80 років. Про це свідчать результати дослідження науковців з Великої Британії.

Фахівці розглянули 446 вакцинованих пацієнтів літнього віку, які потрапили у дві лікарні міста Бристоля з січня із захворюваннями нижніх дихальних шляхів.

Через 14 днів після введення однієї дози вакцини Pfizer вона показала ефективність 79,3% у запобіганні появи симптомів у людей з вказаної вікової групи.

Ефективність препарату AstraZeneca становила 80,4%. Згідно з дослідженням, загалом будь-яка вакцина є високоефективною у запобіганні тяжких форм коронавірусу.

Також вакцинація знижує ризик смерті.

Pfizer протестує вакцину на дітях

Фармацевтична компанія Pfizer проведе дослідження на дітях. Вакцину протестують на неповнолітніх від п’яти років.

Про це повідомив генеральний директор компанії. За його словами, результати планують отримати вже в кінці 2021 року.