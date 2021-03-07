PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Китай работает над вакциной, которая не будет нуждаться в специальных температурных условиях

Китайские ученые работают над вакциной от коронавируса, которая не будет нуждаться в хранении в специальных температурных условиях.

вакцина

В частности, они планируют создать препарат, который можно будет хранить при обычной для холодильника температуре +2…+8°C.

Однако, по словам ученых, эту вакцину можно будет хранить и при более высоких температурах, чем обычные антикоронавирусные препарты, благодаря запатентованной технологии липидных наночастиц.

Читайте
Вакцина защищает от Covid-19 лучше чем антитела - Ляшко

Вакцина от Covid-19 в спрее

В феврале этого года стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции в спрее, которая не нуждается в уколах или других болезненных манипуляциях.

Ожидается, что компания наберет 75 добровольцев, на которых испытают спрей. Если все пройдет успешно, то он сможет обеспечить иммунитет большого количества населения за очень короткий срок.

Больше о спрее от Bharat Biotech можно прочитать в нашем материале.

Источник: South China Morning Post

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка