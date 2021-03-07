Китай работает над вакциной, которая не будет нуждаться в специальных температурных условиях

Китайские ученые работают над вакциной от коронавируса, которая не будет нуждаться в хранении в специальных температурных условиях.

В частности, они планируют создать препарат, который можно будет хранить при обычной для холодильника температуре +2…+8°C.

Однако, по словам ученых, эту вакцину можно будет хранить и при более высоких температурах, чем обычные антикоронавирусные препарты, благодаря запатентованной технологии липидных наночастиц.

Вакцина от Covid-19 в спрее

В феврале этого года стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech изготовила вакцину от коронавирусной инфекции в спрее, которая не нуждается в уколах или других болезненных манипуляциях.

Ожидается, что компания наберет 75 добровольцев, на которых испытают спрей. Если все пройдет успешно, то он сможет обеспечить иммунитет большого количества населения за очень короткий срок.

Больше о спрее от Bharat Biotech можно прочитать в нашем материале.

Источник: South China Morning Post