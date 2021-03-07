Китай працює над вакциною, яка не потребуватиме спеціальних температурних умов

Китайські науковці працюють над вакциною від коронавірусу, яка не потребуватиме зберігання в спеціальних температурних умовах.

Зокрема, вони планують створити препарат, який можна буде зберігати при звичайній для холодильника температурі +2…+8°C.

Водночас, за словами вчених, цю вакцину можна буде зберігати і за більш високих температур, ніж звичайні антікоронавірусні препарти, завдяки запатентованій технології ліпідних наночастинок.

Вакцина від Covid-19 у спреї

У лютому цього року стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції у спреї, що не потребуватиме уколів або інших болісних маніпуляцій.

Очікується, що компанія набере 75 добровольців, на яких випробують спрей. Якщо все пройде успішно, то він зможе забезпечити імунітет для великої кількості населення за дуже короткий термін.

Більше про спрей від Bharat Biotech можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: South China Morning Post