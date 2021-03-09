Греция может открыть летний сезон для туристов в этом году. Однако попасть на отдых смогут только люди, которые вакцинировались, переболели или имеют отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис. Эта отрасль является одной из самых прибыльных для страны — на нее приходится примерно пятая часть экономики и в ней работает каждый пятый гражданин.

Министр сообщил, что туристический сезон может начаться в середине мая. По его словам, после вакцинации уязвимых групп населения власти страны поставят приоритет на работников туристической отрасли.

Отмена масочного режима в США

В США для лицам, которые вакцинировались от коронавируса, отменили масочный режим и социальную дистанцию. Однако это касается только случаев, когда люди находятся в помещении.

На улицах американцы все еще должны использовать средства защиты.