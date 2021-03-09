PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Греция планирует открыть туристический сезон в 2021 году — условия въезда

Греция может открыть летний сезон для туристов в этом году. Однако попасть на отдых смогут только люди, которые вакцинировались, переболели или имеют отрицательный тест на коронавирус.

Греція, Греция, море

Об этом сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис. Эта отрасль является одной из самых прибыльных для страны — на нее приходится примерно пятая часть экономики и в ней работает каждый пятый гражданин.

Министр сообщил, что туристический сезон может начаться в середине мая. По его словам, после вакцинации уязвимых групп населения власти страны поставят приоритет на работников туристической отрасли.

Читайте
Эстония ввела локдаун из-за распространения британского штамма коронавируса

Отмена масочного режима в США

В США для лицам, которые вакцинировались от коронавируса, отменили масочный режим и социальную дистанцию. Однако это касается только случаев, когда люди находятся в помещении.

На улицах американцы все еще должны использовать средства защиты.

Источник: The Guardian

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка