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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Греція планує відкрити туристичний сезон у 2021 році – умови в’їзду

Греція може відкрити літній сезон для туристів цього року. Однак потрапити на відпочинок зможуть лише люди, які вакцинувалися, перехворіли або мають негативний тест на коронавірус.

Греція, Греция, море

Про це повідомив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс. Ця галузь є однією з найприбутковіших для країни – на неї припадає приблизно п’ята частина економіки та в ній працює кожен п’ятий громадянин.

Міністр повідомив, що туристичний сезон може розпочатися у середині травня. За його словами, після вакцинації уразливих груп населення влада країни надасть перевагу працівникам туристичної галузі.

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Скасування маскового режиму у США

У США для осіб, які вакцинувалися від коронавірусу, скасували масковий режим та соціальну дистанцію. Однак це стосується лише випадків, коли люди перебувають у приміщенні.

На вулицях американці все ще повинні використовувати засоби захисту.

Джерело: The Guardian

Фото: Pixabay

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