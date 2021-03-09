В Польше более 4 млн людей вакцинировались против Covid-19

Вице-министр здоровья Вальдемар Краска сообщил, что в Польше уже более 4 млн человек сделали прививки против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 2,57 млн человек, а две дозы — около 1,435 млн человек. Однако, по словам, вице-министра, больше всего беспокоит тот факт, что в стране увеличивается количество новых случаев заражений коронавирусом и людей, которым нужна госпитализация.

Впрочем, в больницах Польше сейчас находится меньшее количество людей пожилого возраста благодаря вакцинации. Коронавирус все чаще поражает организм молодежи.

— Этот вирус все чаще затрагивает младших людей. Средний возраст госпитализированных — 62 года. Пожилые люди, которые прививаются, уже не болеют, зато заражаются молодые лица. Я призываю не лечиться самостоятельно и контактировать со своим врачом, — отметил Краска.

По состоянию на 9 апреля в Польше обнаружили 9 554 новых случая заражения коронавирусом. На прошлой неделе обнаружили на 2 тыс. меньше инфицированных. За сутки умерли 282 человек, а выписали — 9 270 человек. В больницы, где лечат больных Covid-19, госпитализировали более 18 тыс. больных, а под аппаратами искусственного дыхания находится 1 837 человек.

Коронавирус в Польше

Представительницы сборной Украины по легкой атлетике, участвовавшие в чемпионате Европы в польском городе Торунь, получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у трех легкоатлеток, которых отправили на самоизоляцию в Польше. Спортсменки планировали вернуться в Украину 8 марта. Также на самоизоляцию ушла еще одна девушка, которая жила в комнате с одной из легкоатлеток.

Источник: Polskie Radio