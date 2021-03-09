У Польщі понад 4 млн людей вакцинувалися проти Covid-19

Віце-міністр здоров’я Вальдемар Краска повідомив, що у Польщі вже понад 4 млн людей зробили щеплення проти коронавірусу.

Першу дозу вакцини отримали 2,57 млн людей, а дві дози – близько 1,435 млн людей. Проте, за словами, віцеміністра, найбільше турбує той факт, що у країні збільшується кількість нових випадків заражень коронавірусом та людей, яким потрібна госпіталізація.

Втім у лікарнях Польщі нині перебуває менша кількість людей похилого віку завдяки вакцинації. Коронавірус дедалі частіше вражає організм молоді.

– Цей вірус все частіше зачіпає молодших людей. Середній вік госпіталізованих – 62 роки. Літні люди, які вакцинуються, вже не хворіють, натомість заражаються молодші особи. Я закликаю не лікуватися самостійно та контактувати зі своїм лікарем, – зазначив Краска.

Станом на ранок 9 березня у Польщі виявили 9 554 нові випадки зараження на коронавірус. Минулого тижня виявили на 2 тис. менше інфікованих. За добу померли 282 людей, а одужали – 9 270 осіб. У лікарні, в яких лікують хворих на Covid-19, госпіталізували понад 18 тис. хворих, а під апаратами штучного дихання перебуває 1 837 осіб.

Коронавірус у Польщі

Представниці збірної України з легкої атлетики, які брали участь у чемпіонаті Європи у польському місті Торунь, отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Коронавірусну інфекцію підтвердили у трьох легкоатлеток, яких відправили на самоізоляцію у Польщі. Спортсменки планували повернутися до України 8 березня. Також на самоізоляцію пішла ще одна дівчина, яка жила у кімнаті з однією з легкоатлеток.

Джерело: Polskie Radio