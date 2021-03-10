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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Блинкен готов обсудить санкции против Северного потока-2 с конгрессменами

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов продолжить обсуждение с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода Северный поток-2.

Ентоні Блінкен

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

10 марта Энтони Блинкен примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей, где ему предстоит обсуждение широкого круга вопросов.

— Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся, — заверил Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае.

Прайс подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства Северного потока-2.

Подробнее о том, почему для Украины не выгоден Северный поток-2 и как Америка может повлиять на его строительство, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Getty Images

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