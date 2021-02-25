Северный поток-2 vs санкции США: кто кого остановит?

Одна из главных экономических и геополитических угроз для Украины – Северный поток-2 – снова в центре внимания мировых лидеров. Вместо ожидаемого свертывания одиозного проекта – из-за усиленных санкций США – газопровод начали активно достраивать. А лоббисты “личного проекта Путина” отчаянно пытаются “помирить” Берлин и Вашингтон – и таки договориться о завершении трубопровода.

Такие тенденции не в интересах Украины. Ведь даже если построенный морской газопровод будут “включать” или “выключать” в зависимости от ситуации в Украине, стратегически это уже ничем не поможет. Для нас хороший Северный поток-2 – это мертвый Северный поток-2. Но станет ли он таким?

Как Россия пошла в обход Украины

Для тех, кто не следил за энергетически-геополитическими баталиями вокруг обходных трубопроводов Кремля в течение последнего десятилетия, напомним короткую фабулу противостояния.

В апреле 2010 года Россия начала прокладывать свой первый морской газопровод в обход Украины – Северный поток-1. Уже в сентябре 2011 года его официально открыли. Газопровод напрямую соединил Россию и Германию по дну Балтийского моря. Две его ветви способны транспортировать до 55 млрд кубометров газа в год.

Параллельно Кремль планировал построить еще и Южный поток по дну Черного моря. Однако со временем этот проект трансформировался в Турецкий поток, первую очередь которого ввели в эксплуатацию в январе 2020 года.

Две нити этого газопровода способны транспортировать 31 млрд кубометров топлива в год (по 15,75 млрд кубометров каждая). То есть две нити Турецкого потока полностью замещают Южный маршрут украинской ГТС, мощность которой – 30 млрд кубометров газа в год.

И наша ГТС уже почувствовала это на себе: Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. За прошлый год транзит Украины в южном направлении составил лишь 3,9 млрд кубометров (0,9 млрд – в Румынию и 3 млрд – в Молдову). Это на целых 70% меньше, чем в 2019 году.

Директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон был вынужден констатировать, что после запуска первой нитки Турецкого потока Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию). А на очереди риск потерять еще и часть транзита через Украину в Венгрию и далее на юг.

В 2020 году была запущена первая очередь Турецкого потока, в этом году может выйти на проектный режим работы Турецкий поток-2. Это может привести к потере транзита в 15 млрд кубометров – объемов, которые раньше шли в Венгрию, Сербию и Хорватию, – отметил он.

Сергей Макогон напоминает, что в 2020 году Газпром сократил транзит через Украину на 38% – до 55,8 млрд кубометров (хотя и заплатил за прокачку 65 млрд кубов – минимальные объемы в контракте). Впрочем, в последующие 4 года эти минимальные годовые объемы составляют лишь 40 млрд кубов.

Для сравнения: технически ГТС Украины способна осуществлять транзит в страны Европы 146 млрд кубов газа! Но Россия сознательно снижает транзит к минимуму, используя менее трети ее мощности.

Кремль объяснял необходимость строительства морских потоков вроде как дополнительных мощностей – для увеличения поставок газа в Европу.

Но вместо этого в 2020 году объем экспорта газа из России в страны Европы (включая Турцию) упал более чем на 12%!

По данным Газпрома, в прошлом году он экспортировал меньше 175 млрд кубов. Через Украину, напомню, – лишь 55,8 млрд кубов. Хотя мог бы почти втрое больше. Поэтому, с экономической точки зрения, строить новые, дорогие морские газопроводы нет никакого смысла. Но Москва упорно это делает.

Что не так с Северным потоком-2?

Чтобы понять, какие перспективы несет для Украины Северный поток-2 (СП2), достаточно просто взглянуть на его проектную мощность: 55 млрд кубометров в год. То есть, если его таки введут в эксплуатацию, Россия сможет полностью отказаться от украинского маршрута и “осушить” нашу ГТС.

Для нас это будет очень больно, прежде всего – экономически: действующий 5-летний контракт с Газпромом гарантирует Украине около 7 млрд долларов дохода (за весь период действия контракта). Но дальше перспективы неутешительные: не останется транзита – не будет и денег.

Поэтому достройка и ввод в эксплуатацию СП2 может стать для газотранспортной системы Украины последним, “контрольным” выстрелом, который “похоронит” ее стратегическую транзитную роль.

Кроме того, за вероятную потерю транзита неизбежно заплатят отечественные потребители. Ведь наша ГТС транспортирует топливо не только в Европу, но и по Украине. Трубы так или иначе надо будет обслуживать, но без транзита расходы лягут только на украинских потребителей.

По данным Оператора ГТС Украины, с 2020 по 2024 год компания планирует суммарно получить около 115 млрд грн доходов. И 60% из них обеспечит именно транзит.

Чтобы сохранить работоспособность ГТС, потерю десятков миллиардов гривен дохода пришлось бы компенсировать. Это неизбежно повлияло бы на рост стоимости транспортировки газа и конечную платежку за топливо и его доставку.

Впрочем, наряду с геополитическими рисками, экономические потери кажутся не такими уж и страшными.

Ведь Кремль не просто так целое десятилетие маниакально вкладывал десятки миллиардов долларов в транзитные маршруты в обход Украины. Москва сознательно строила морские газопроводы, чтобы нивелировать потребность в нашей ГТС. И завершение Северного потока-2 стало бы финалом этого коварного плана.

ГТС как элемент национальной безопасности

По мнению председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, СП2 – это прежде всего способ сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для России этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл.

Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. А сама страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией, – предупреждает Андрей Коболев. – Именно поэтому остановить Северный поток-2 – это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет “жить с этим” и обойтись без жертв.

Кроме того, запустив СП2, Кремль мог бы получить дополнительные рычаги давления на Евросоюз. Ведь Москва неоднократно использовала газ как геополитическое оружие. Имея монополию в транзите своего газа в Европу, для дестабилизации рынка (и выгодного для себя роста цен) Газпрому будет достаточно лишь в определенный момент “прикрутить” поставки. Например, под предлогом ремонта.

А больших подземных газовых хранилищ, которые есть в украинской ГТС, морские потоки не имеют. Компенсировать утраченные объемы будет неоткуда.

Завершение построения Северного потока-2 предоставит России возможность полностью обойти Украину, лишить Украину жизненно необходимых финансовых поступлений, а также сделает ее уязвимой к дальнейшим агрессивным действиям России. Это также позволит использовать природные ресурсы как инструмент политического давления и злонамеренного воздействия против Западной Европы, – заявил в январе государственный секретарь США Майк Помпео.

Именно поэтому США, а также Украина, Польша и другие страны Восточной Европы активно выступают против этого проекта.

Зато в случае краха СП2 Россия физически не сможет обойти украинскую газотранспортную систему. Соответственно, Европа сохранит диверсификацию источников транзита газа, а отечественная ГТС сможет сохранить свое стратегическое транзитное значение и доходы.

Это существенно снизит риски для национальной безопасности: будучи зависимым от транзита газа Украиной, Кремль вряд ли решится на масштабную военную агрессию. Именно поэтому Северный поток-2 должен быть не просто приостановлен, а полностью прекратить свое существование и стать одним из самых дорогих в мире недостроев, – добавляет председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Таким образом, одна из двух труб таки будет пустой. Но будет ли это СП2 или транзитные магистрали ГТС Украины – зависит от результата противостояния между Москвой, Киевом, Вашингтоном и Берлином.

Чьим планам – труба?

Напомним, что с введением первой волны санкций США против СП2 и выходом из проекта швейцарского трубоукладчика Allseas в 2020 году строительство подводного трубопровода было практически заморожено.

Впрочем, россияне подготовили собственный трубоукладочный флот и теперь пытаются завершить строительство своими силами.

Сейчас одиозный подводный газопровод построен более чем на 94%. Из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км. Но в последние несколько месяцев россияне заметно активизировались – даже несмотря на технические и погодные нюансы, а также американские санкции.

Они так спешат, что даже пренебрегают технологическими процедурами и экологическими ограничениями.

Как сообщили в Службе внешней разведки Украины, в течение последних месяцев судна Финвал, Умка, ледоколы Владислав Стрижов и Юрий Топчев неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов по которой запрещено.

По данным разведки, причина – в еще советской традиции сдавать объекты к определенным датам, в данном случае – Дню России, 12 июня.

Удастся ли им порадовать гиперболизированное эго Владимира Путина? В Украине надеются, что нет. Помешать достроить СП2 призваны усиленные санкции США.

Если в 2020 году введенные Вашингтоном меры касались прежде всего компаний-владельцев судов, которые задействованы в строительстве СП2, то с началом 2021 года санкционный круг существенно расширили.

Прежде всего – на сертификационные и страховые компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта, а также компании, которые захотят помочь оборудованием или технологиями, модернизируя российские трубоукладочные судна. Под угрозой санкций окажутся даже порты, в которых будет базироваться трубоукладочный флот проекта.

Этого вполне достаточно, чтобы трубопровод так и остался недостроенным, считают специалисты. Ведь СП2 станет слишком токсичным проектом для всего цивилизованного бизнеса. Рискуя потерять рынок США из-за сотрудничества с россиянами, международные компании не захотят иметь с обходным газопроводом ничего общего.

От сотрудничества уже отказались норвежская сертификационная компания DNV GL, датская инжиниринговая компания Ramboll, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, а также немецкие Bilfinger GreyLogix и Munich Re.

Они объявили о расторжении контракта из-за угрозы попадания под американские санкции. Кроме того, немецкая компания Wintershall Dea заявила, что прекратила финансирование СП2.

Всего, по данным отчета Государственного департамента США для Конгресса, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

А международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P & I Clubs, IG P ​​& I) предостерегает своих членов от участия в проекте, призывая хорошо оценить все риски.

Кроме того, в санкционный список официально внесли и российский корабль-трубоукладчик Фортуна, задействованный в строительстве газопровода. Именно с его помощью россияне в декабре построили 2,6 км трубы в исключительной экономической зоне Германии.

Санкции введены также против российской компании KVT-RUS, которая является владельцем судна. Среди ограничений – запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

В январе вероятность недостроя обходного трубопровода наконец официально признал и Газпром. Российский монополист в выпущенном им проспекте еврооблигаций сообщил о рисках остановки или свертывания проекта.

При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод Северный поток-2, мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах, связанных с такими проектами, – цитирует документ агентство Reuters. – В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта.

Однако несмотря на это Москва – а с ней и Берлин – все еще отчаянно пытаются спасти проект, договорившись с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена. Там СП2 и дальше называют “плохой идеей”. Только вот с активным применением санкций до сих пор не спешат. И это не может не беспокоить Украину и других противников обходных газопроводов Кремля.

Дипломатический фронт

Северный поток-2 и Турецкий поток-2 подрывают трансатлантическую безопасность и сделают страны Европы слишком зависимыми от энергоносителей РФ, – такое заявление недавно сделал пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс. По его словам, США продолжат следить за строительством трубопровода. Если будет прослеживаться какая-то активность или попытки сертификации, рассмотрят возможность санкций.

Впрочем, определенный прогресс в строительстве уже есть, а масштабного применения санкций – нет. Зато лоббисты проекта заметно активизировались.

Официальная поддержка СП2 со стороны Германии (даже после отравления и ареста Алексея Навального) уже мало кого удивляет.

Но в стремлении убедить США отменить санкции в отношении проекта Берлин обсуждает Украину даже без участия Украины, предложив механизм регулирования, который якобы будет ограничивать способность России манипулировать энергетическим рынком.

По данным европейских и американских медиа, Германия пообещала концепцию “быстрых отказов” – механизма, который позволит перекрыть СП2, если Россия будет оказывать давление на Украину (например, произвольно сокращая транзит газа через нашу ГТС).

А в качестве дополнительного “пряника” Германия планирует предложить свою поддержку импорта сжиженного газа из США, построив терминалы для регазификации сжиженного природного газа.

Эксперты в Берлине надеются, что с приходом на должность госсекретаря США Энтони Блинкена вопрос СП2 будет стоять менее остро и спор решится.

У меня такое впечатление, что Блинкен не считает, что санкции – правильный способ иметь дело с союзником. И мы ему доверяем, – отметил депутат от Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Андреас Ник.

16 февраля администрация Байдена должна была обнародовать перечень связанных с СП2 компаний, которые, по мнению Белого дома, нарушают законы США. Эти компании могли бы стать потенциальными объектами американских санкций.

Но информагентство Bloomberg со ссылкой на четырех близких к администрации президента США людей написало о том, что у Байдена, скорее всего, откажутся от санкций в отношении любых касающихся строительства газопровода немецких компаний. Администрация Байдена пытается остановить проект, не создавая проблем с близким европейским союзником.

И действительно – 19 февраля Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников проекта.

В списке только те компании, которые были определены предыдущей администрацией: русский корабль Фортуна и его владелец – KVT-RUS.

В Конгрессе считают, что такие санкции мало на что повлияют и вряд ли смогут остановить проект.

Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является неадекватным, – заявил конгрессмен Майкл Маккол.

Такая позиция Госдепа удивила и украинских специалистов.

В отчете говорится о дополнительных санкциях только против двух субъектов хозяйствования, которые привлечены к проекту, а также перечислены 18 компаний, которые оставили проект в прошлом году. И все бы ничего, но есть большое НО! Две компании, а именно баржа Фортуна и ее владелец, КВТ-РУС, уже были санкционированы в январе. Так же и выход 18 компаний из проекта состоялся при предыдущей администрации. Итак, в Отчете речь идет только о действиях администрации Трампа. Это вызывает беспокойство у Конгресса в связи с отсутствием информации о новых дополнительных санкциях, – так на новость из Вашингтона отреагировала советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины Лана Зеркаль.

В то же время, как отметила Зеркаль, конгрессмены публично требуют от администрации объяснений, отмечая, что санкции против газопровода имеют мощную двухпартийную поддержку обеих палат Конгресса и должны быть воплощены быстрее – для недопущения завершения СП2.

Такие сигналы с Капитолийского холма свидетельствуют об очень высоком уровне внимания к развитию ситуации вокруг СП2 и противодействия попыткам российских лоббистов проекта снизить градус сопротивления, – добавила Лана Зеркаль.

Ситуацию прокомментировали также министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

В совместной статье, опубликованной изданием Politico 22 февраля, они призвали Запад и, в частности, президента США Джо Байдена не допустить завершения строительства СП2.

Польша и Украина давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством Северного потока-2. Наши призывы к бдительности и решительности были услышаны в Конгрессе США, который настоял на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, противоречивый проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта, – говорится в статье.

Запад, возглавляемый США, не может позволить себе отступить перед шантажом со стороны России, отметили Кулеба и Рау.

Миссия (не)возможна?

Еще в 2019 году остановить строительство СП2 многим казалось вообще невозможной миссией. Впрочем, уже 2021 год, а россияне до сих пор не могут завершить 6% проекта. Все – из-за санкций США, прежде всего их первой волны.

Поставит ли окончательную точку в эпопее с трубопроводом другая, усиленная волна санкций? Ответа на этот вопрос сейчас с нетерпением ждут не только в Киеве, но и в Москве, в Берлине и в самом Вашингтоне.

Отечественные специалисты надеются, что США устоят под давлением российских и немецких лоббистов и все же “добьют” обходной трубопровод усиленными санкциями.

Я скептически отношусь к шансам Северного потока-2 как к проекту, который будет реализован, потому что не только я, но и многие на разных континентах предпринимают усилия для того, чтобы этот проект не состоялся, поскольку мы понимаем всю угрозу, которую он несет в себе. Для нас газотранспортная система – это прежде всего не о прибыли. Это о нашем существовании, поскольку это – предохранитель от прямой военной агрессии на территории Украины, – заявила в интервью Deutsche Welle Лана Зеркаль.

Впрочем, если даже несмотря на санкции россияне таки проложат остатки трубопровода, это не станет финалом эпопеи. Ведь для ввода в эксплуатацию газопровод надо сертифицировать и застраховать. А из-за санкций сделать это боятся все цивилизованные компании.

К компаниям, которые проводят такую ​​сертификацию, уже сейчас применяют санкции. Об этом Государственный департамент сообщил этим компаниям еще в конце прошлого года. От сертификации отказались несколько ведущих компаний, которые сопровождали данный проект, – привела пример Зеркаль.

Похожего мнения придерживаются даже в Германии.

В сентябре у нас состоятся федеральные выборы, и в результате наша Партия зеленых может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будем иметь громкий голос в новом правительстве, активно отстаивать решения, что не позволят транспортировать газ этим газопроводом, – заявила член Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности.

Таким образом, может случиться, что СП2 достроят, но газ по нему поставляться не будет.

Я наблюдаю рост сопротивления этому проекту. В частности, в рядах моей партии. Мы были первыми и единственными, кто выступал против него – именно из-за Украины, по геостратегическим соображениям, – сказала евродепутат.

Но еще лучший вариант для Украины – если СП2 все же не достроят. И шансы на это все еще высоки. По мнению советника председателя правления НАК Нафтогаз Украины Вадима Гламаздина, о завершении проекта, а тем более в 2021 году, не может быть и речи.

С учетом нынешней скорости прокладки трубы Фортуной, достроить проект россияне смогут разве что к 2024 году. И то – если им дадут это сделать, – отмечает он.

К счастью для Украины, 24 февраля в администрации президента США пообещали, что готовы “без колебаний” внедрять санкции на попытки возобновления строительства СП2.

Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства – я бы сказал, на выполнение наших интересов, когда речь идет о Северном потоке-2 – мы без колебаний сделаем это, – сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс.

Алексей Савицкий