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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Эстония после Австрии приостановила вакцинацию сывороткой AstraZeneca

Власти Эстонии решили временно не использовать одну партию вакцины AstraZeneca в связи со случаем смерти в Австрии после вакцинации этим препаратом.

Эстония после Австрии приостановила вакцинацию сывороткой AstraZeneca

В Эстонии решили подождать результатов расследования в Австрии случая смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго.

– Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного, – отметила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Она также уточнила, что большинство вакцин из этой партии уже использовали.

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В Австрии в воскресенье, 7 марта, заявили, что приостанавливают  использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности – до завершения расследования случая смерти.

49-летняя женщина якобы умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Однако нет доказательств связи этих случаев с вакциной.

Источник: ERR

Фото: Pexels

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