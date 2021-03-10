Власти Эстонии решили временно не использовать одну партию вакцины AstraZeneca в связи со случаем смерти в Австрии после вакцинации этим препаратом.

В Эстонии решили подождать результатов расследования в Австрии случая смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго.

– Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного, – отметила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Она также уточнила, что большинство вакцин из этой партии уже использовали.

В Австрии в воскресенье, 7 марта, заявили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности – до завершения расследования случая смерти.

49-летняя женщина якобы умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Однако нет доказательств связи этих случаев с вакциной.

Источник: ERR