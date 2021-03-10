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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Естонія після Австрії призупинила вакцинацію сироваткою AstraZeneca

Влада Естонії вирішила тимчасово не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca у зв’язку з випадком смерті в Австрії після вакцинації цим препаратом.

Естонія після Австрії призупинила вакцинацію сироваткою AstraZeneca

В Естонії вирішили почекати результатів розслідування в Австрії смерті однієї  вакцинованої людини і захворювання другої.

– Буває, що використання партії призупиняється, оскільки розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного, – зазначила заступник директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма.

Вона також уточнила, що більшість вакцин з цієї партії вже використали.

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В Австрії у неділю, 7 березня, заявили, що припиняють використання однієї партії вакцини AstraZeneca як запобіжного заходу – до завершення розслідування випадку смерті.

49-річна жінка нібито померла від проблем зі згортанням крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Однак немає доказів зв’язку цих випадків з вакциною.

Джерело: ERR

Фото: Pexels

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