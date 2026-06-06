Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ответила на электронную петицию о защите национального рынка труда, которая набрала более 25 тыс. голосов.

Позиция правительства относительно рынка труда: что известно

5 июня на сайте Кабмина появился ответ премьер-министра Украины Юлии Свириденко на петицию относительно защиты национального рынка труда, которая была опубликована в начале мая.

В ответе на петицию премьер-министр отметила, что из-за полномасштабной войны Украина столкнулась с масштабным перемещением населения, сокращением количества рабочих мест и дефицитом кадров в ряде отраслей.

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По словам главы правительства, первоочередной задачей государства является привлечение к рынку труда людей, которые уже находятся в Украине или могут вернуться из-за границы.

Речь идет, в частности, о поддержке молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и граждан постарше через программы обучения, переквалификации и адаптации рабочих мест.

В то же время, она отметила, что привлечение иностранной рабочей силы рассматривается лишь как один из дополнительных механизмов преодоления кадрового дефицита.

В ответе также отмечается, что правительство в целом поддерживает идею возвращения находящихся за рубежом украинцев и готовых приобщиться к восстановлению государства.

Однако реализация предложенного в петиции механизма бронирования должна соответствовать действующему законодательству.

В частности, закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, которые находятся в трудовых отношениях с критически важными предприятиями, учреждениями или организациями.

Таким образом, для получения бронирования необходимым условием является официальное трудоустройство.

Отдельно в правительстве напомнили, что в январе 2026 года была утверждена Стратегия занятости населения Украины до 2030 года.

Документ предусматривает модернизацию рынка труда, преодоление дефицита кадров и создание условий для экономической и профессиональной интеграции возвращающихся из-за рубежа украинцев.

Кроме того, продолжается подготовка долгосрочной стратегии экономического развития Экономика будущего, рассчитанной на 15 лет.

Одной из ее задач определено создание условий для возвращения украинцев, вынужденных уехать из-за российской агрессии.

Тема привлечения иностранных работников в последние месяцы активно использовалась российской пропагандой.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал о расширении антимигрантской информационной операции РФ в социальной сети TikTok.

По данным Центра, в кампанию были привлечены сети аккаунтов, которые распространяли нарративы о якобы замещении населения в Украине.

В то же время глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявляла, что утверждения о массовом завозе трудовых мигрантов не соответствуют действительности.

По данным службы, количество временно проживающих в Украине иностранцев уменьшилось со 189 тыс. в 2021 году до около 48 тыс. по состоянию на сегодняшний день.

Также в ГМС отмечают, что государство не реализует ни одной политики замещения населения, а миграционная ситуация в Украине остается контролируемой.

Напомним, в конце апреля Юлия Свириденко сообщила о запуске программы льготного кредитования под 10% годовых для бизнеса, что планирует строительство собственной распределенной генерации и систем накопления энергии.

Для обеспечения автономности критической инфраструктуры и добавления 4 ГВт мощности в энергосистему государство будет компенсировать разницу в процентной ставке для проектов стоимостью до €25 млн.

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