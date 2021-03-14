Российский газопровод Северный поток-2 существует, однако он не нужен для энергоснабжения ЕС.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс.

— Нам не нужен Северный поток-2. Еврокомиссия всегда говорила, что с нашей точки зрения проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить его использование в соответствии с правилами ЕС, — отметил чиновник.

По его словам, конечно, России это не нравится — но это правила ЕС.

В Госдепе США назвали условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2 — если в течение трех месяцев они определят дополнительные юридические лица, участвующие в строительстве.

Сейчас уже 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте Северный поток-2 или в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

Источник: Tagesspiegel