Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.
Новые ограничения могут утвердить, если в течение трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, которые участвуют в строительстве газопровода.
— Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона, — отметил Нед Прайс во время своего выступления в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.
По его словам, если меры будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.
Санкции против Северного потока-2
В начале марта в США сообщили, что могут уже в мае заявить о введении санкций против проекта газопровода Северный поток-2.
В Вашингтоне считают, что это неудачная сделка для Европы.
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Источник: Department of State