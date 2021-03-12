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Факты / Мир
Людмила Грубник |

США могут ввести новые санкции против Северного потока-2 — условие

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.

США могут ввести новые санкции против Северного потока-2 — условие

Новые ограничения могут утвердить, если в течение трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, которые участвуют в строительстве газопровода.

— Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона, — отметил Нед Прайс во время своего выступления в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства.

По его словам, если меры будут необходимы, ведомство сообщит об этом дополнительно.

Санкции против Северного потока-2

В начале марта в США сообщили, что могут уже в мае заявить о введении санкций против проекта газопровода Северный поток-2.

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В Вашингтоне считают, что это неудачная сделка для Европы.

Подробнее о санкциях против Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Department of State

Фото: Dreamstime

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