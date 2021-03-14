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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Північний потік-2 не потрібен Європі: в Єврокомісії пояснили чому

Російський газопровід Північний потік-2 існує, проте він не потрібен для енергопостачання ЄС.

северный поток 2

Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франц Тіммерманс.

– Нам не потрібен Північний потік-2. Єврокомісія завжди говорила, що з нашої точки зору проект не потрібен для енергопостачання ЄС. Але Північний потік-2 існує. Комісія ЄС повинна забезпечити його використання відповідно до правил ЄС, – наголосив чиновник.

За його словами, звісно, що Росії це не подобається – але це правила ЄС.

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У Держдепі США назвали умову для запровадження нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 – якщо протягом трьох місяців вони визначать додаткових юридичних осіб, які беруть участь у будівництві.

Нині вже 18 європейських компаній припинили свою участь у проекті Північний потік-2 або у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

Джерело: Tagesspiegel

Фото: Dreamstime

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