Штурм Капитолия: Минюст США назвало расследование самым сложным в своей истории

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, который совершили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, самым сложным в истории ведомства.

Количество людей, которым объявят обвинения, может достичь 400 человек.

Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Минюста США.

— Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США, и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств, — отмечает правительство.

В ведомстве также заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.

Кроме этого, в ходе расследования получили и выполнили более 900 ордеров на обыск.

Охрана Капитолия

В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.

Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность

Всего около 2 300 членов Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.