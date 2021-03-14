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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Штурм Капитолия: Минюст США назвало расследование самым сложным в своей истории

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, который совершили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, самым сложным в истории ведомства.

Сенат, Капітолій

Количество людей, которым объявят обвинения, может достичь 400 человек.

Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Минюста США.

— Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США, и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств, — отмечает правительство.

В ведомстве также заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.

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Кроме этого, в ходе расследования получили и выполнили более 900 ордеров на обыск.

Охрана Капитолия

В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.

Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность

Всего около 2 300 членов Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.

Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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