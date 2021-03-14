Штурм Капитолия: Минюст США назвало расследование самым сложным в своей истории

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, который совершили сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, самым сложным в истории ведомства.
Количество людей, которым объявят обвинения, может достичь 400 человек.
Соответствующая оценка содержится в судебном представлении Минюста США.
— Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия вероятно будет одним из крупнейших в истории США, и по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств, — отмечает правительство.
В ведомстве также заявили, что ожидают предъявления обвинений еще более 100 лицам в связи со штурмом Капитолия.
Кроме этого, в ходе расследования получили и выполнили более 900 ордеров на обыск.
Охрана Капитолия
В Пентагоне поддержали продление миссии Национальной гвардии по охране Конгресса. Правоохранители там будут до 23 мая.
Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеготовность
Всего около 2 300 членов Национальной гвардии продолжат миссию поддержки полиции Капитолия.