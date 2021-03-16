Китай одобрил Covid-вакцину из клеток хомяка

Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса для экстренного использования. Она создана на основе клеток яичников китайского хомяка.

Вакцину разработала китайская компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.

Третью фазу клинических исследований этой вакцины запустили в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии, где планируют прививать в целом 29 тыс. человек. Побочных эффектов после прививки этим препаратом не обнаружено.

1 марта Узбекистан первым утвердил использование китайской вакцины на основе клеток хомяка.

В этой стране называют препарат одним из самых безопасных и эффективных в мире.

Клеточная вакцина СНО не нуждается в лабораторном производстве.

Кроме этого, китайские ученые работают над вакциной от коронавируса, которая не нуждается в хранении в специальных температурных условиях.

В частности, они планируют создать препарат, который можно будет хранить при обычной для холодильника температуре +2 … 8°C.

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Источник: Global Times