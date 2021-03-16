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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Китай одобрил Covid-вакцину из клеток хомяка

Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса для экстренного использования. Она создана на основе клеток яичников китайского хомяка.

Китай одобрил Covid-вакцину из клеток хомяка

Вакцину разработала китайская компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.

Третью фазу клинических исследований этой вакцины запустили в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии, где планируют прививать в целом 29 тыс. человек. Побочных эффектов после прививки этим препаратом не обнаружено.

1 марта Узбекистан первым утвердил использование китайской вакцины на основе клеток хомяка.

В этой стране называют препарат одним из самых безопасных и эффективных в мире.

Клеточная вакцина СНО не нуждается в лабораторном производстве.

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Кроме этого, китайские ученые работают над вакциной от коронавируса, которая не нуждается в хранении в специальных температурных условиях.

В частности, они планируют создать препарат, который можно будет хранить при обычной для холодильника температуре +2 … 8°C.

Подробнее о вакцине от коронавируса в Китае читайте на Фактах ICTV.

Источник: Global Times

Фото: Pixabay

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