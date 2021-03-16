Китай схвалив Covid-вакцину з клітин хом’яка

Китай схвалив четверту вакцину проти коронавірусу для екстреного використання. Вона створена на основі клітин яєчників китайського хом’яка.

Вакцину розробила китайська компанія Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.

Третю фазу клінічних досліджень цієї вакцини запустили у Китаї, Узбекистані, Пакистані, Еквадорі та Індонезії, де планують щепити загалом 29 тис. осіб. Побічних ефектів після щеплення цим препаратом не виявлено.

1 березня Узбекистан першим затвердив використання китайської вакцини на основі клітин хом’яка.

У цій країні називають препарат одним із найбезпечніших та найефективніших у світі.

Клітинна вакцина СНО не вимагає лабораторного виробництва з високим рівнем біобезпеки.

Крім цього, китайські науковці працюють над вакциною від коронавірусу, яка не потребуватиме зберігання в спеціальних температурних умовах.

Зокрема, вони планують створити препарат, який можна буде зберігати при звичайній для холодильника температурі +2…+8°C.

Детальніше про вакцину від коронавірусу в Китаї читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Global Times