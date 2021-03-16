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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Китай схвалив Covid-вакцину з клітин хом’яка

Китай схвалив четверту вакцину проти коронавірусу для екстреного використання. Вона створена на основі клітин яєчників китайського хом’яка.

Китай схвалив Covid-вакцину з клітин хом’яка

Вакцину розробила китайська компанія Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.

Третю фазу клінічних досліджень цієї вакцини запустили у Китаї, Узбекистані, Пакистані, Еквадорі та Індонезії, де планують щепити загалом 29 тис. осіб. Побічних ефектів після щеплення цим препаратом не виявлено.

1 березня Узбекистан першим затвердив використання китайської вакцини на основі клітин хом’яка.

У цій країні називають препарат одним із найбезпечніших та найефективніших у світі.

Клітинна вакцина СНО не вимагає лабораторного виробництва з високим рівнем біобезпеки.

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Крім цього, китайські науковці працюють над вакциною від коронавірусу, яка не потребуватиме зберігання в спеціальних температурних умовах.

Зокрема, вони планують створити препарат, який можна буде зберігати при звичайній для холодильника температурі +2…+8°C.

Детальніше про вакцину від коронавірусу в Китаї читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Global Times

Фото: Pixabay

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