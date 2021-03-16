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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

В оккупированной Донецкой области будут агитировать кандидаты в депутаты Госдумы РФ

На оккупированной территории Донецкой области наемники Кремля хотят разрешить агитацию кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

В оккупированной Донецкой области будут агитировать кандидаты в депутаты Госдумы РФ

Такое заявление 16 марта сделал главарь так называемой ДНР Денис Пушилин.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. Будут ли на территории оккупированной Донетчины организовывать избирательные участки, не сообщается.

Главарь террористов заверил, что “жители ОРДО, которые имеют российские паспорта, желающих принять участие в российских выборах”.

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По странному “стечению обстоятельств”, возможное проведение российских выборов на оккупированном Донбассе сегодня обсуждали и в Госдуме РФ.

Российские депутаты заверили, что “обдумывают, как можно будет организовать этот процесс”.

Выдача российских паспортов на Донбассе

24 июля 2020 Россия приняла закон об упрощении процедуры получения российского паспорта.

Нововведение касается только граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

По разным данным, российский паспорт получили от 300 тыс. до полумиллиона жителей оккупированных территорий Донбасса.

Фото: Getty Images

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