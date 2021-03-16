На окупованій Донеччині агітуватимуть кандидати в депутати Держдуми РФ

На окупованій території Донецької області найманці Кремля хочуть дозволити агітацію кандидатів в депутати до Держдуми РФ.

Таку заяву 16 березня зробив ватажок так званої ДНР Денис Пушилін.

Вибори до Держдуми РФ відбудуться 19 вересня. Чи будуть на території окупованої Донеччини організовувати виборчі дільниці, не повідомляється.

Ватажок терористів запевнив, що “жителі ОРДО, які мають російські паспорти, хочуть взяти участь у російських виборах”.

За дивним “збігом обставин”, можливе проведення російських виборів на окупованому Донбасі сьогодні обговорювали і в Держдумі РФ.

Російські депутати запевнили, що “обдумують, як можна буде організувати цей процес”.

Видача російських паспортів на Донбасі

24 липня 2020 року Росія ухвалила закон про спрощення процедури отримання російського паспорту.

Нововведення стосується лише громадян України, Білорусі, Казахстану та Молдови.

За різними даними, російський паспорт отримали від 300 тис. до півмільйона жителів окупованих територій Донбасу.