Россия не хочет мира, мы зашли в тупик: Кравчук о ситуации на Донбассе

Все переговоры, касающиеся перемирия на Донбассе, зашли в тупик еще в сентябре прошлого года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он также подтвердил, что пока Россия по прежнему не заинтересована в установлении мира на Востоке Украины.

— Начиная с сентября прошлого года ни один вопрос не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые были нарушены, не решенные, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это лишь отвлечение от главного вопроса — урегулирование ситуации на Донбассе, — заявил глава ТКГ.

Леонид Кравчук добавил, что несмотря на отрицание существования нового мирного плана по Донбассу российская сторона изучает этот документ.

В то же время наемники Кремля продолжают выполнять приказы руководства, систематически нарушая режим прекращения огня.

Также Леонид Кравчук выступил за присоединение США к процессу решения конфликта на Донбассе.

— Убежден, что США должны участвовать в этом вопросе, так как конфликт на Донбассе — это не только украинское и европейское вопрос, это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах, — добавил он.

Обострение на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года.

Штаб операции Объединенных сил ежедневно сообщает о провокациях боевиков: ранения и боевые потери среди украинских военнослужащих фиксируются все чаще.

13 марта под Марьинкой погиб украинский военный, еще одного солдата ранили неподалеку от Южного.

За прошедшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.