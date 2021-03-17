Байден ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей

Президент США Джо Байден сказал, что считает президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей.

Также в интервью ABC News глава Белого дома добавил, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.

— Он заплатит цену. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило (что вы вмешивались в выборы, — Ред.), будьте готовы, — сказал Байден.

Журналист спросил Байдена: Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?

— Хмм… хм, я думаю, что да, — ответил Байден.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a “killer” and will “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp — Good Morning America (@GMA) March 17, 2021

Выводы относительно вмешательства России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся на 15-страничном докладе, который опубликовал во вторник офис Директора национальной разведки США.

В докладе разведки США говорится, что Владимир Путин знал о попытках, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве.

17 марта стало известно, что администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Санкции коснутся России, Иран и Китай.

Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США.