Байден ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей

Президент США Джо Байден сказал, что считает президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей.

Также в интервью ABC News глава Белого дома добавил, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.

Журналист спросил Байдена: Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a “killer” and will “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp

— Good Morning America (@GMA) March 17, 2021