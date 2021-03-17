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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Байден ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей

Президент США Джо Байден сказал, что считает президента Российской Федерации Владимира Путина убийцей.

Джо Байден - 46 президент США

Также в интервью ABC News глава Белого дома добавил, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы.

— Он заплатит цену. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило (что вы вмешивались в выборы, — Ред.), будьте готовы, — сказал Байден.

Журналист спросил Байдена: Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?

— Хмм… хм, я думаю, что да, — ответил Байден.

Выводы относительно вмешательства России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся на 15-страничном докладе, который опубликовал во вторник офис Директора национальной разведки США.

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В докладе разведки США говорится, что Владимир Путин знал о попытках, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа, а, возможно, и сам распорядился о вмешательстве.

17 марта стало известно, что администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Санкции коснутся России, Иран и Китай.

Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США.

Источник: ABC News

Фото: Getty Images

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