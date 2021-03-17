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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Байден відповів на питання, чи вважає він Путіна вбивцею

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею.

Джо Байден - 46 президент США

Також в інтерв’ю ABC News очільник Білого дому додав, що Путін заплатить за втручання в американські вибори.

— Він заплатить ціну. Ми мали довгу розмова, я його досить добре знаю. На початку бесіди я сказав йому: Я знаю вас, а ви знаєте мене. Якщо я дізнаюся, що це відбувалося (що ви втручалися у вибори, – Ред.), будьте готові, – сказав Байден.

Журналіст запитав Байдена: Ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?

— Хмм… хм, я думаю, що так, – відповів Байден.

Висновки щодо втручання Росії у виборчу кампанію в США у 2020 році містяться у 15-сторінковій доповіді, що опублікував у вівторок офіс Директора національної розвідки США.

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У доповіді розвідки США йдеться, що Володимир Путін знав про спроби, що вживаються Москвою, щоб вплинути на результат президентських виборів в США на користь Дональда Трампа, а, можливо, і сам розпорядився щодо втручання.

17 березня стало відомо, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Санкції зачеплять Росію, Іран та Китай.

Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США.

Джерело: ABC News

Фото: Getty Images

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