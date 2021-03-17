Байден відповів на питання, чи вважає він Путіна вбивцею

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна вбивцею.

Також в інтерв’ю ABC News очільник Білого дому додав, що Путін заплатить за втручання в американські вибори.

— Він заплатить ціну. Ми мали довгу розмова, я його досить добре знаю. На початку бесіди я сказав йому: Я знаю вас, а ви знаєте мене. Якщо я дізнаюся, що це відбувалося (що ви втручалися у вибори, – Ред.), будьте готові, – сказав Байден.

Журналіст запитав Байдена: Ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?

— Хмм… хм, я думаю, що так, – відповів Байден.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a “killer” and will “pay a price” for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp — Good Morning America (@GMA) March 17, 2021

Висновки щодо втручання Росії у виборчу кампанію в США у 2020 році містяться у 15-сторінковій доповіді, що опублікував у вівторок офіс Директора національної розвідки США.

У доповіді розвідки США йдеться, що Володимир Путін знав про спроби, що вживаються Москвою, щоб вплинути на результат президентських виборів в США на користь Дональда Трампа, а, можливо, і сам розпорядився щодо втручання.

17 березня стало відомо, що адміністрація США введе санкції щодо країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року. Санкції зачеплять Росію, Іран та Китай.

Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США.