США на следующей неделе введут санкции против РФ за вмешательство в выборы

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

Санкции коснутся России, Ирана и Китая.

Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не сообщил, когда именно могут ввести санкции против России.

Недавно руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Новые ограничения могут утвердить, если в течение трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, которые участвуют в строительстве газопровода.