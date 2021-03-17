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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

США на следующей неделе введут санкции против РФ за вмешательство в выборы

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

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Санкции коснутся России, Ирана и Китая.

Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США.

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не сообщил, когда именно могут ввести санкции против России.

Недавно руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс назвал условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Новые ограничения могут утвердить, если в течение трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, которые участвуют в строительстве газопровода.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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