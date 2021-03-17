Разведывательное сообщество не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к взрывным меры против США.

– Конец мифа о вмешательстве Украины в выборы, – поделился новостью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам главы МИД, вмешательство осуществляла Россия, стремясь уменьшить поддержку Украины со стороны США.

– Очередное громкое фиаско РФ, – подытожил министр.

Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2021

Санкции США против украинцев

11 января Минфин США объявил о введении санкций против ряда информационных ресурсов и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы 2020.

Так, в санкционный список США оказалось семь физических лиц и четыре украинских медиа. Все фигуранты, как было отмечено в сообщении, были связаны с РФ.

17 марта США сообщили о введении санкций в отношении России, Ирана и Китая из-за попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Подробнее о санкциях США против украинцев читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Кулеба