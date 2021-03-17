Китай возобновил оформление виз для иностранцев из десятков стран, однако только для людей, которые иммунизировались против Covid-19 вакциной китайского производства.
В то же время Китай не будет оформлять визы иностранцам, которые сделали прививку вакциной производства других стран, в частности одобренных Всемирной организацией здравоохранения.
Таким образом въезд в Китай доступен сейчас нескольким странам. В частности гражданам Гонконга, США, Великобритании, Индии, Австралии, Ирака, Таиланда, Хорватии, Израиля, Пакистана и Филиппин.
Туристы должны вакцинироваться двумя дозами китайского препарата или получить первую прививку не менее чем за 14 дней до поездки. Также иностранцы должны предоставлять негативные тесты на Covid-19 и соблюдать правила карантина в стране.
В настоящее время Китай производит пять вакцин, одобренных для общего или экстренного использования. Среди них три вакцины распространяют в другие страны посредством торговли или помощи.
Вакцина в Китае
Китай одобрил вакцину против коронавируса для экстренного использования, созданную на основе клеток яичников китайского хомяка.
Вакцину разработала компания Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. В Китае этот препарат называют одним из самых безопасных и эффективных в мире.