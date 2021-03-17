Китай відновив оформлення віз для іноземців з десятків країн, проте тільки для людей, які імунізовані проти Covid-19 вакциною китайського виробництва.

Водночас Китай не оформлятиме візи іноземцям, які зробили щеплення вакциною виробництва інших країн, зокрема схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Таким чином в’їзд в Китай доступний зараз декільком країнам. Зокрема громадянам Гонконгу, США, Великої Британії, Індії, Австралії, Іраку, Таїланду, Хорватії, Ізраїлю, Пакистану та Філіппін.

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Туристи повинні вакцинуватися двома дозами китайського препарату або отримати перше щеплення не менше ніж за 14 днів до поїздки. Також іноземці повинні надавати негативні тести на Covid-19 та дотримуватися правил карантину в країні.

Нині Китай виробляє п’ять вакцин, схвалених для загального або екстреного використання. Серед них три вакцини поширюють в інші країни за допомогою торгівлі або допомоги.

Вакцина у Китаї

Китай схвалив вакцину проти коронавірусу для екстреного використання, створену на основі клітин яєчників китайського хом’яка.

Вакцину розробила компанія Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. У Китаї цей препарат називають одним з найбезпечніших і найефективніших у світі.