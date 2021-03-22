Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

Всего под ограничения Европейского Союза попали 11 человек.

— Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 организации из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Имена опубликуют в официальном журнале позже, — сообщил журналист Рикард Джозвяк.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021

Новые санкции за нарушение прав человека Европейский Союз согласовал еще 17 марта. Тогда сообщалось, что двое указанных в списке граждан России ответственны за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский также предложил ЕС ввести санкции за произвол в Крыму. По его мнению, это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы.