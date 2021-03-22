PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

ЕС утвердил новые санкции против РФ, Китая, Северной Кореи за нарушения прав человека

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

європейський союз

Всего под ограничения Европейского Союза попали 11 человек.

— Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 организации из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Имена опубликуют в официальном журнале позже, — сообщил журналист Рикард Джозвяк.

Новые санкции за нарушение прав человека Европейский Союз согласовал еще 17 марта. Тогда сообщалось, что двое указанных в списке граждан России ответственны за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский также предложил ЕС ввести санкции за произвол в Крыму. По его мнению, это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка