Президент Владимир Зеленский предложил ввести санкции за произвол в оккупированном Крыму, которые могли бы стать вкладом ЕС в работу Крымской платформы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом.
— Недавно Евросоюз одобрил новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека в оккупированном Крыму. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове, — подчеркнул глава государства.
По его мнению, это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы.
Он также поблагодарил ЕС за последовательную политику относительно непризнания незаконной аннексии Крыма, однако отметил, что сейчас нужны более действенные международные шаги.
— Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня, — отметил президент, и напомнил об учредительном саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в Киеве.
Накануне Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, связанных с преследованием и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.
Под санкции попали четыре человека: генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.
Все они имеют отношения к задержанию, преследованию и вынесению приговора Алексею Навальному, а также к подавлению мирных протестов.