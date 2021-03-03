Президент Владимир Зеленский предложил ввести санкции за произвол в оккупированном Крыму, которые могли бы стать вкладом ЕС в работу Крымской платформы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом.

— Недавно Евросоюз одобрил новый глобальный санкционный режим за нарушения прав человека в оккупированном Крыму. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции в отношении тех, кто творит произвол на оккупированном полуострове, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы.

Он также поблагодарил ЕС за последовательную политику относительно непризнания незаконной аннексии Крыма, однако отметил, что сейчас нужны более действенные международные шаги.

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— Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня, — отметил президент, и напомнил об учредительном саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в Киеве.

Накануне Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, связанных с преследованием и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

Под санкции попали четыре человека: генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Все они имеют отношения к задержанию, преследованию и вынесению приговора Алексею Навальному, а также к подавлению мирных протестов.