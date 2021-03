Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021