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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

ЄС затвердив нові санкції проти РФ, Китаю, Північної Кореї за порушення прав людини

Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

європейський союз

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

– Санкції ЄС щодо прав людини вже ухвалені. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена опублікують в офіційному журналі пізніше, – повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

Нові санкції за порушення прав людини Європейський Союз узгодив ще 17 березня. Тоді повідомляли, що двоє зазначених у списку громадян Росії відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.

На початку березня президент України Володимир Зеленський також запропонував ЄС запровадити санкції за свавілля в Криму. На його думку, це могло б стати потужним внеском Брюсселю у діяльність Кримської платформи.

Фото: Depositphotos

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