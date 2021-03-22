Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

– Санкції ЄС щодо прав людини вже ухвалені. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена опублікують в офіційному журналі пізніше, – повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021

Нові санкції за порушення прав людини Європейський Союз узгодив ще 17 березня. Тоді повідомляли, що двоє зазначених у списку громадян Росії відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.

На початку березня президент України Володимир Зеленський також запропонував ЄС запровадити санкції за свавілля в Криму. На його думку, це могло б стати потужним внеском Брюсселю у діяльність Кримської платформи.