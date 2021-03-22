Джонсон предупредил британцев о третьей волне Covid-19

Премьер-минст Великобритании Борис Джонсон предупредил о третьей волне коронавируса. Несмотря на то, что в Британии полным ходом идет вакцинация, Джонсон призвал британцев не питать иллюзий.

Великобритания может поместить все соседние европейские страны в красный список с запретом на въезд.

Такие комментарии поступили на фоне скандала по поводу поставок вакцины против ovid-19 в ЕС.

На данный момент в стране ожидают, что вакцин AstraZeneca будет меньше, чем ожидалось, потому, что половина заказа от индийского производителя препарата задерживается на четыре недели.

В свою очередь, представитель AstraZeneca обещает, что никаких сбоев в поставке не будет.

В Великобритании от коронавируса уже вакцинировали половину взрослого населения, на днях прививку сделали и Борису Джонсону.

На выходных в Британии установили рекорд по темпам вакцинации. За сутки там сделали более 600 тыс. прививок.