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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Джонсон попередив британців про третю хвилю Covid-19

Прем’єр-мінст Великої Британії Борис Джонсон попередив про третю хвилю коронавірусу. Попри те, що в Британії активно йде вакцинація, Джонсон закликав британців не тішити себе ілюзіями.

Джонсон попередив британців про третю хвилю Covid-19

Велика Британія може помістити всі сусідні європейські країни в червоний список із забороною на в’їзд.

Такі коментарі надійшли на тлі скандалу щодо поставок вакцини проти Covid-19 в ЄС.

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Наразі в країні очікують, що вакцин AstraZeneca буде менше, ніж очікувалося, адже половина замовлення від індійського виробника препарату затримується на чотири тижні.

Водночас, представник AstraZeneca обіцяє, що ніяких збоїв в постачанні не буде.

У Великій Британії від коронавірусу вже вакцинували половину дорослого населення, днями щеплення зробили і Борису Джонсону.

На вихідних в Британії встановили рекорд за темпами вакцинації. За добу там зробили більше 600 тис. щеплень.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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