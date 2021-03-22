Джонсон попередив британців про третю хвилю Covid-19

Прем’єр-мінст Великої Британії Борис Джонсон попередив про третю хвилю коронавірусу. Попри те, що в Британії активно йде вакцинація, Джонсон закликав британців не тішити себе ілюзіями.

Велика Британія може помістити всі сусідні європейські країни в червоний список із забороною на в’їзд.

Такі коментарі надійшли на тлі скандалу щодо поставок вакцини проти Covid-19 в ЄС.

Наразі в країні очікують, що вакцин AstraZeneca буде менше, ніж очікувалося, адже половина замовлення від індійського виробника препарату затримується на чотири тижні.

Водночас, представник AstraZeneca обіцяє, що ніяких збоїв в постачанні не буде.

У Великій Британії від коронавірусу вже вакцинували половину дорослого населення, днями щеплення зробили і Борису Джонсону.

На вихідних в Британії встановили рекорд за темпами вакцинації. За добу там зробили більше 600 тис. щеплень.