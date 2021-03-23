Канадские власти ввели санкции против чиновников Китая за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В список попали четыре китайских чиновника и одна организация.

По данным Министерства иностранных дел Канады, 23 марта объявляется о введении соответствующих санкций согласно положениям о специальных экономических мерах за участие чиновников КНР в грубых и систематических нарушениях прав человека.

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Также в ведомстве отметили, что санкции начинают действовать в координации с Европейским Союзом, США и Великобританией.

Кроме того, министерство сообщило, что будет продолжать призывать Китай соблюдать основные права человека и предоставлять полноценный беспрепятственный доступ к Синьцзян-Уйгурскому автономному району, чтобы беспристрастные эксперты могли наблюдать за ситуацией.

Новые санкции ЕС

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

Всего в ограничения Европейского Союза попали 11 человек.

Новые санкции за нарушение прав человека Европейский Союз согласовал еще 17 марта. Тогда сообщалось, что двое указанных в списке граждан России ответственность за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.