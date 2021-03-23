Канадська влада запровадила санкції проти чиновників Китаю за порушення прав уйгурів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

До списку потрапили чотири китайських чиновника і одна організація.

За даними Міністерства закордонних справ Канади, 23 березня оголошується про запровадження відповідних санкцій згідно з положеннями про спеціальні економічні заходи за участь чиновників КНР у грубих і систематичних порушеннях прав людини.

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Також у відомстві зазначили, що санкції починають діяти в координації з Європейським Союзом, США і Великою Британією.

Окрім того, міністерство повідомило, що продовжуватиме закликати Китай дотримуватися основних прав людини і надавати повноцінний безперешкодний доступ до Сіньцзян-Уйгурського автономного району, щоб неупереджені експерти могли спостерігати за ситуацією.

Нові санкції ЄС

Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

Нові санкції за порушення прав людини Європейський Союз узгодив ще 17 березня. Тоді повідомляли, що двоє зазначених у списку громадян Росії відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.