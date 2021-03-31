В Британии хотят создать музей Brexit — уже начали сбор экспонатов

Организаторы музея Brexit обратились к общественности с просьбой пожертвовать средства и памятные сувениры, чтобы создать постоянную выставку, посвященную выходу Великобритании из состава Европейского Союза.

Активисты заявили, что ожидают собрать 650 тыс. фунтов стерлингов (более €790 тыс.) для создания музея, как только они получат одобрение специальной комиссии по сбору средств.

Организаторы также хотят получить экспонаты для музея и от противников Brexit, чтобы историю длительной политической битвы можно было рассказать справедливо и сбалансировано.

— За этим стоит огромная история, которая заслуживает памяти. Если мы не будем действовать быстро, то значительная часть материалов референдума будет утеряна, — сказал один из организаторов Алекс Дин.

Он добавил, что если этого не сделать, то пробелы в истории могут заполнить фейковой информацией и мифами.

Музей Brexit нуждается в агитационных плакатах, значках, розах, литературе, корреспонденции, дневниках и снимках как до, так и после голосования 2016 года.

Для начала организаторы идеи хотят собрать 400 тыс. фунтов стерлингов (€468 тыс.), чтобы приобрести недвижимость для музея. Это могут стать места, где проходило голосование, в Мидленде, Дадли и Бостоне.

Выход Великобритании из состава ЕС состоялся 31 января 2020 года в 23.00 (1 февраля в 1.00 по Киеву), и тем самым подтвердил решение референдума, который состоялся в 2016 году.

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