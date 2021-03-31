У Британії хочуть створити музей Brexit – вже почали збір експонатів

Організатори музею Brexit звернулися до громадськості з проханням пожертвувати кошти та пам’ятні сувеніри, щоб створити постійну виставку, що присвячена виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу.

Активісти заявили, що очікують зібрати 650 тис. фунтів стерлінгів (понад €790 тис.) для створення музею, щойно вони отримають схвалення спеціальної комісії щодо збору коштів.

Організатори також хочуть отримати експонати для музею і від противників Brexit, щоб історію тривалої політичної битви можна було розповісти справедливо та збалансовано.

— За цим стоїть величезна історія, що заслуговує на пам’ять. Якщо ми не будемо діяти швидко, то значна частина матеріалів референдуму буде втрачена, – сказав один із організаторів Алекс Дін.

Він додав, що якщо цього не зробити, то прогалини в історії можуть заповнити фейковою інформацією та міфами.

Музей Brexit потребуватиме агітаційні плакати під час кампанії, значки, шалики, літературу, кореспонденцію, щоденники та знімки як до, так і після голосування 2016 року.

Для початку організатори ідеї хочуть зібрати 400 тис. фунтів стерлінгів (€468 тис.), щоб придбати нерухомість для музею. Це можуть стати місця, де відбувалося голосування, у Мідленді, Дадлі та Бостоні.

Вихід Великої Британії зі складу ЄС відбувся 31 січня 2020 року о 23.00 (1 лютого о 1.00 за Києвом), і тим самим підтвердив рішення референдуму, який відбувся в 2016 році.

Про передісторію Brexit, а також, що це означає для України читайте у матеріалі Фактів ICTV.