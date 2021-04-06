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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Маск поднялся на 29 ступеней: Forbes назвал богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. Первое место, как и в прошлом году, занимает Джефф Безос — основатель компании Amazon. Его состояние оценивается в $ 177 млрд.

Ілон Маск

На втором месте Илон Маск с $151 млрд — за год он поднялся на 29 ступеней в рейтинге и разбогател более чем в шесть раз. В прошлом году его доходы достигали $24,6 млрд.

Третье место редакция Forbes отдала французскому бизнесмену Бернару Арно — президенту Louis Vuitton Moet Hennessy. Его доходы оценили в $151 млрд.

Четвертое место досталось Биллу Гейтсу ($124 млрд) — основателю корпорации Microsoft. На пятой позиции в рейтинге — основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его доходы за год достигают $97 млрд.

За год состояние Маска выросло на 558%

За период пандемии коронавируса состояние американского бизнесмена Илона Маска выросло на 558%.

Такие данные опубликовал Институт политических исследований. Согласно информации, в общем американские богачи за год повысили доходы на $1,3 трлн (45%).

Источник: Forbes

Фото: Getty Images

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