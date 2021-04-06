Американський журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших бізнесменів у світі. Перше місце, як і минулого року, посідає Джефф Безос – засновник компанії Amazon. Наразі його статки оцінюють у $177 млрд.

На другому місці Ілон Маск з $151 млрд – за рік він піднявся на 29 сходинок у рейтингу і збагатів у понад шість разів. Минулого року його доходи сягали $24,6 млрд

Третє місце редакція Forbes віддала французькому бізнесмену Бернару Арно – президенту Louis Vuitton Moet Hennessy. Його прибутки оцінили в $151 млрд.

Четверте місце дісталося Біллу Гейтсу ($124 млрд) – засновнику корпорації Microsoft. На п’ятій позиції у рейтингу засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Його доходи за рік сягають $97 млрд.

За рік статки Маска зросли на 558%

За період пандемії коронавірусу статки американського бізнесмена Ілона Маска зросли на 558%.

Такі дані опублікував Інститут політичних досліджень. Відповідно до інформації, загалом американські багатії за рік підвищили доходи на $1,3 трлн (45%).